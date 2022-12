Fahrermangel führt weiter zu Ausfällen bei den Stadtwerken

Aktuell gibt es viele Krankheitsausfälle beim Fahrpersonal für Bus und Tram in Augsburg. Auch tagsüber können deshalb einzelne Fahrten ausfallen.

Schon seit Monaten leidet das Nahverkehrsangebot in Augsburg, weil die Stadtwerke nicht genug Fahrer für Straßenbahnen und Busse haben. Als Reaktion auf den akuten Fahrermangel haben die Stadtwerke seit September ihren Takt im Nahverkehr außerhalb der Hauptverkehrszeiten ausgedünnt. So sollen ungeplante Ausfälle auf den Nahverkehrslinien vermieden werden. Trotzdem fallen nach Angaben der Verkehrsbetriebe aktuell auch tagsüber wieder einzelne Bahnen und Busse aus. Es kann sein, dass man an den Haltestellen etwas länger warten muss - etwa, wenn man noch Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt unternehmen will.

Großflächig sind die Ausfälle laut Stadtwerken nicht. Immer wieder seien aber einzelne Linien betroffen. An den Anzeigetafeln wird dann darauf hingewiesen, dass es wegen einer Störung im Betriebslauf zu Verspätungen kommen kann. Der Grund für die angespannte Situation: "Wir haben derzeit wieder, wie andere Firmen auch, sehr viele Ausfälle wegen Krankheit", sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Das komme zusammen mit der ohnehin angespannten Situation beim Fahrpersonal. Es wird für die Verkehrsbetriebe zunehmen schwierig, geeignetes Personal zu gewinnen. Wie lange es noch den ausgedünnten Takt in den Randzeiten geben wird, ist offen.

Stadtwerke Augsburg: In den kommenden beiden Wochen gilt der Ferien-Fahrplan

Entspannen wird sich die Situation zunächst wohl dadurch, dass Busse und Straßenbahnen in den kommenden beiden Wochen in den Ferien-Fahrplan wechseln und dann ohnehin nicht so dich getaktet unterwegs sind wie sonst. An Heiligabend gilt bis 19 Uhr der normale Samstags-Fahrplan, danach verkehren die "Christkindles-Linien" als Busse stündlich entsprechend den bekannten Nachtbuslinien bis Mitternacht. Auch an Silvester gilt der Samstags-Fahrplan bis etwa 23.30 Uhr. Danach fahren die Nachtbuslinien als "Silvester-Nachtexpress". Erste Abfahrt ist um 23.30 Uhr ab Königsplatz. Zum Jahreswechsel um 0 Uhr fährt keine Nachtbuslinie, ab 0.30 Uhr fahren die Linien dann im 30-Minuten-Takt. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag gilt der reguläre Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

