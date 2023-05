Augsburg

vor 17 Min.

Fahrermangel bei Bus und Tram: Stadtwerke zahlen künftig alle Fahrer nach Tarif

Plus Berufsanfänger bei den Stadtwerken Augsburg waren bislang nicht im Tarif. Das soll sich jetzt ändern. Wie häufig Busse ab Herbst fahren, bleibt weiter ungewiss.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadtwerke werden angesichts des Fahrermangels künftig neu angestellte Fahrer besser bezahlen. Sie waren bisher in einer eigenen Beschäftigungsgesellschaft (ASG) untergebracht, in der sie bei Zusatzleistungen etwas schlechter gestellt waren. Ein Wechsel in die Hauptgesellschaft AVG mit regulärem Tarifvertrag war erst nach einigen Jahren möglich. Künftig soll für alle Fahrer von Anfang an der reguläre Tarifvertrag gelten. Die Stadtwerke hatten in der Vergangenheit eine Gleichstellung abgelehnt, weil die Bezahlung für den Fahrermangel, der auch die gesamte Logistikbranche betrifft, nicht ausschlaggebend sei. Zuletzt gab es aber offenbar Druck aus der Stadtpolitik, diese Sichtweise zu überdenken.

Stadtwerke-Chef Walter Casazza kündigte den Schritt im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats an. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat bereits zugestimmt. Wie berichtet sind die Stadtwerke aufgrund von Personalknappheit und anstehender Sommerbaustellen mit einem ausgedünnten Busfahrplan unterwegs. Ob man im Herbst wieder in den Regelfahrplan beim Bus zurückkehren kann, ist nicht sicher. Die Stadtwerke argumentieren, lieber seltener und dafür verlässlich zu fahren, als den Fahrgästen immer wieder ungeplante Verbindungsausfälle zuzumuten. Im Stadtrat gibt es die Erwartung, dass ab Herbst wieder regulär gefahren wird. Die Stadtwerke versuchten zuletzt mit einem "Bewerberbus", neues Personal für den Fahrdienst zu gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen