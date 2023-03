Fahrermangel und Ausfälle im Nahverkehr: So ist die Lage in anderen Städten

Die Stadtwerke müssen den Takt im Augsburger Nahverkehr ausdünnen. Auch in anderen Städten ist das ein Thema, aber mit unterschiedlichem Ausmaß – und nicht überall.

Abends gibt es seit Monaten Einschränkungen im Augsburger Nahverkehr, nun wirkt sich der Fahrermangel auch tagsüber aus. Ab 20. März werden die Busse werktags nicht mehr im 15-Minuten-Takt fahren, sondern alle 20 Minuten. Drei Gründe nennen die Stadtwerke: Es gibt bei den Fahrern einen hohen Krankenstand von 18 bis 20 Prozent, es fehlt an Bewerbern für freie Stellen - und wegen Baustellen müssen Straßenbahnen durch Busse ersetzt werden, was mehr Personalaufwand erfordert. Bundesweit klagen Verkehrsbetriebe über Fahrermangel. Doch wirkt sich das überall so aus wie in Augsburg? Wir haben bei Verkehrsbetrieben in großen bayerischen Städten nachgefragt - mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

Ulm/Neu-Ulm: Auch bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) ist der Krankenstand beim Fahrpersonal hoch - auf einem ähnlichen Niveau wie in Augsburg. Die Krankenquote bei den SWU liegt laut einem Sprecher bei rund 20 Prozent. Aktuell gebe es in Ulm und Neu-Ulm aber keine Einschränkungen im Nahverkehr. Ob das so bleiben kann, ist jedoch offen. "Die Stadtwerke prüfen kontinuierlich, ob der aktuelle Fahrplan mit den aktuell zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten zu bedienen ist, und stehen dazu auch mit den Aufgabenträgern im Austausch", lautet die Auskunft. Dass es schwierig ist, neue Fahrer zu finden, bestätigt man in Ulm. Es gingen nur wenige Bewerbungen ein, "wovon die meisten aufgrund zu geringer Qualifikation abgelehnt werden müssen", so der Sprecher. Etwa fünf Prozent der benötigten Stellen seien im Bereich Nahverkehr nicht besetzt. Um die Problematik des Personalmangels in den Griff zu bekommen, bereiten die SWU derzeit eine "umfangreiche Kampagne" vor.

In Regensburg sind Einschränkungen im Nahverkehr kein Thema

Regensburg: In Regensburg sind Busse das Rückgrat des Nahverkehrs, Straßenbahnen gibt es nicht. Der Krankenstand unter den Fahrerinnen und Fahrern liegt bei etwa zehn Prozent. Ein Sprecher der Stadtwerke sagt: "Daraus resultieren keinerlei Einschränkungen oder gar der Entfall von Fahrten. Eine Ausdünnung des Fahrplans ist kein Thema bei uns." Bisher gelinge es auch, offene Stellen relativ problemlos wieder zu besetzen. Die Stadtwerke geben an, sie hätten sich schon seit längerer Zeit mit der Frage beschäftigt, wie neues Fahrpersonal gewonnen werden kann. Ein wichtiger Weg sei, Quereinsteiger bei der nötigen Qualifizierung - etwa dem Erwerb des Führerscheins - zu unterstützen. Auch die Regensburger Stadtwerke gehen davon aus, dass es langfristig schwieriger wird, genug Personal zu finden. Nötig sei, die Attraktivität und das Image des Berufs positiv darzustellen und es Quereinsteigern leicht zu machen.

Straßenbahn am Augsburger Königsplatz: Der Fahrermangel macht den Stadtwerken zu schaffen. Foto: Silvio Wyszengrad

Würzburg: In Würzburg spüren die Verkehrsbetriebe einen Personalmangel. Die Krankenquote schwanke stark - zwischen zehn und 15 Prozent. Größere Einschränkungen gibt es laut einer Sprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH aber nicht. Aktuell sei nur eine Linie an den Wochenenden betroffen, die restlichen Bahnen und Busse fahren im üblichen Takt - morgens ist das bei den Straßenbahnen ein Zwölf-Minuten-Takt, ab 9 Uhr kommen die Bahnen alle 15 Minuten. In Augsburg gilt bei den Trams derzeit tagsüber ein 7,5-Minuten-Takt, morgens gibt es zusätzliche Verstärker-Bahnen. Ähnlich wie in Augsburg ist es auch für die Würzburger Verkehrsbetriebe einfacher, Fahrerinnen und Fahrer für die Straßenbahnen zu finden. Hier sind in derzeit alle Stellen besetzt. Schwieriger ist es beim Personal für die Busse - hier sind in Würzburg 13 Prozent der Stellen offen. Um neues Personal wirbt man mit einer Imagekampagne, speziell für den Job des Straßenbahnfahrers werden auch Quereinsteiger angesprochen.

Fahrmangel im ÖPNV: München setzt auf Bewerbungsbusse, Augsburg jetzt auch

München: Die Krankheitsquote beim Fahrpersonal im Münchner Nahverkehr schwankt zwischen zwölf und 15 Prozent, wobei sich laut einem Sprecher der Stadtwerke die Situation zuletzt etwas entspannt hat. Auch in München ist es eine Kombination aus Krankenstand und Fachkräftemangel. Es gibt deswegen Einschränkungen - sie betreffen zehn von 94 Buslinien. Teils fahren die Busse nun statt im Fünf- oder Sechs-Minuten-Takt noch alle zehn Minuten, teils wurde der Takt von zehn auf 20 Minuten ausgedünnt. Neues Personal zu gewinnen, ist auch in München laut dem Stadtwerke-Sprecher "herausfordernd". Noch gelinge es, ausreichend Bewerber zu finden, was auch an intensiver Werbung liege. Die Stadtwerke bieten Bewerbungsbusse, -Straßenbahnen und -U-Bahnen an. Interessierte fahren mit, können sich informieren, ein Bewerbungsgespräch führen und sogar eine vorläufige Zusage bekommen. Auch in Augsburg will man jetzt unter anderem auf einen Bewerbungsbus setzen.

Lesen Sie dazu auch

Nürnberg: In Nürnberg gibt es Einschränkungen im Nahverkehr. Die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) erklärt aber, es seien "nur wenige Linien" betroffen. Die U- und Straßenbahnen seien wie bisher unterwegs. Betroffen sind rund zehn Buslinien, bei denen der Takt ausgedünnt wurde. Auf einigen Linien fahren ab 21 Uhr Taxis statt Busse. Bezogen auf die gesamte VAG mit rund 2000 Beschäftigten lag der Krankenstand zuletzt bei rund elf Prozent, beim Fahrpersonal für Busse sind aktuell um die 17 Prozent krank. In den Wintermonaten sei diese Quote teils sogar deutlich über 20 Prozent gelegen. Auch in Nürnberg setzt man unter anderem auf eine Bewerbungs-Tram, außerdem gibt es einen Podcast mit dem Titel "Busfunk", in dem die Berufsbilder bei den VAG vorgestellt werden. "Noch finden wir ausreichend Fahrpersonal", lautet die Einschätzung einer Sprecherin, "aber vor allem im Busbereich wird es zunehmend schwieriger."