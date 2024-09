Fahrfitnesstest für Senioren: „Wissen Sie, was jetzt alles falsch war?“ 

Unwillkürlich fällt mir heute mein früherer Fahrlehrer ein und dessen Lieblingsspruch: „Augsburg sieht heute etwas verschwommen aus.“ Für mich war das immer ein zarter Hinweis, endlich den Scheibenwischer zu betätigen. Naja, das war 1974, also vor 50 Jahren. So etwas würde mir doch heute, als gestandener Autofahrer nicht mehr passieren, oder? Es kommt auf einen Versuch an. Also mal sehen, was beim Fahrfitnesstest in der Fahrschule von Christoph Buggele auf mich zukommt.

