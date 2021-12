Fahrgäste in Pfersee fahren schon bald mit der Linie 6

Plus Am Sonntag wird mit der Inbetriebnahme der Linie 3 nach Königsbrunn ein Teil des Augsburger Straßenbahnnetzes neu verknüpft.

Wenn am kommenden Sonntag der verlängerte Streckenast der Linie 3 zwischen Haunstetten West und Königsbrunn in Betrieb geht, hat das auch Auswirkungen auf die Fahrgäste im Westen der Stadt: Die Stadtwerke knüpfen ihr Liniennetz im Zuge der Inbetriebnahme der 3er-Verlängerung teilweise neu. Künftig werden Pfersee und Stadtbergen von der Linie 6 erschlossen, die vom Hauptbahnhof nach Westen verlängert wird. Bisher verkehrte dort die Linie 3.