Fahrgast ohne Ticket flüchtet und verletzt Kontrolleurin

Der Mann wird in der Tramline 4 in Augsburg kontrolliert. Kontrolleure laufen ihm hinterher. Es folgt eine Auseinandersetzung.

Zwischenfall bei einer Fahrkartenkontrolle in Augsburg: Eine Kontrolleurin wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Fahrscheinkontrolleure am Pfingstmontag gegen 16 Uhr einen 24-Jährigen in der Straßenbahnlinie 4. Während der Kontrolle versuchte der Mann dann an der Haltestelle Staatstheater vor den Fahrscheinprüfern wegzulaufen. Die Kontrolleure holten den 24-Jährigen ein und stellen ihn.

Bei dem Versuch, den Mann festzuhalten, so die Polizei, riss sich der 24-Jährige los und verletzte eine 30-jährige Kontrolleurin leicht. Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen wegen räuberischer Erpressung. (möh)