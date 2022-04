In den Augsburger Bussen kann man wieder Fahrkarten kaufen

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Fahrer in Augsburg keine Tickets mehr verkauft. In Bussen gibt es jetzt wieder welche, in Straßenbahnen aber nicht.

Ab Dienstag, 19. April, ist der Fahrkartenkauf in den Bussen der Stadtwerke Augsburg (SWA) wieder möglich. Zum Schutz des Fahrpersonals hatten die Stadtwerke zu Beginn der Corona-Pandemie den Fahrerverkauf eingestellt. Die Fahrerkabinen waren vom Fahrgastraum abgetrennt. So konnte der Fahrbetrieb über die gesamte Dauer aufrechterhalten werden. Der Fahrerverkauf wird jedoch nur in den Bussen erfolgen, nachdem an jeder Straßenbahnhaltestelle Fahrkartenautomaten zur Verfügung stehen.

Der Ticketkauf ist in Augsburg auch über eine App möglich

Die Stadtwerke empfehlen Fahrgästen zudem den Ticketkauf über die SWA-Mobil-App. Die kostenlose App zeigt automatisch das passende Ticket für die Wunschstrecke an, der Kauf ist ohne Kundenregistrierung über Apple Pay, PayPal und Kreditkarte möglich. Den Bestpreis erhalten Fahrgäste mit der SWA-BiBo-App. Fahrgäste checken sich an den jeweiligen Haltestellen per Knopfdruck in der App ein und beim Ausstieg wieder aus, die App errechnet danach den Fahrpreis.

Am Ende des Monats wird aus allen Fahrten der Bestpreis ermittelt, ob Kurzstrecke, Einzelfahrschein, Streifenkarte oder Abo. Die App BiBo gibt es ebenfalls kostenlos für in den App-Stores, zur Nutzung ist eine einmalige Registrierung notwendig. Monatlich wird der Bestpreis auf Wunsch per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte abgebucht. (eva)