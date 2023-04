Fahrrad-Demo führt von Augsburg nach München

Der ADFC ruft am Sonntag zu einer Sternfahrt auf, mit der ein Zeichen für den "Radentscheid Bayern" gesetzt werden soll. Die Strecke ist 77 Kilometer lang.

Am Sonntag werden Radlerinnen und Radler aus Augsburg im Rahmen einer Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs nach München fahren. Es wird mit 200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Augsburg gerechnet, die ein Zeichen für das Volksbegehren "Radentscheid Bayern" setzen möchten. Startpunkt wird die Konrad-Adenauer-Allee sein. Die Strecke führt über Kissing, Mering und Fürstenfeldbruck zum Münchner Königsplatz.

Der Radentscheid hat wie berichtet zum Ziel, ein Gesetz zu schaffen, das Verfahren, Standards und Zuständigkeiten für einen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur regelt. Das Innenministerium legte den von mehr als 100.000 Bürgern und Bürgerinnen unterschriebenen Zulassungsantrag im März dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof zur rechtlichen Prüfung vor. Bis Juni soll eine Entscheidung vorliegen. Die Staatsregierung kündigte angesichts des Volksbegehrens an, ein eigenes Radgesetz zu erlassen. Mit der Sternfahrt möchte das Bündnis Druck für die Inhalte des eigenen Gesetzesentwurfs machen.

Mit 77 Kilometern wird die Tour von Augsburg aus die längste der 16 Strecken im Großraum München sein. Gestartet wird um 7.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Allee. In Kissing können Teilnehmer um 8.35 Uhr an der Kreuzung Bahnhofsallee/Münchner Straße dazustoßen, in Mering an der Bouttevillestraße (Bahnübergang) um 8.55 Uhr. Am Münchner Königsplatz gibt es ab 15 Uhr ein Bühnenprogramm. (AZ)

