Fahrrad im Lechkanal wird wegen Anwohnerbeschwerde aus dem Wasser genommen

Das Wasserfahrrad am Mittlerem Lech hängt in der Luft. Wegen einer Beschwerde darf es nicht ins Wasser.

Plus Das Rad im Mittleren Lech in der Augsburger Altstadt ist seit Jahren eine Attraktion. Die Idee geht auf eine Kunstaktion zurück. Jetzt gibt es Ärger – nicht zum ersten Mal.

Das Wasserfahrrad in der Augsburger Altstadt ist vielen Menschen vertraut, der orangefarbene Drahtesel ist ein Kunstobjekt. Das Rad hängt am Geländer, die Pedale drehen sich im Wasser des Kanals am Mittleren Lech. Normalerweise, denn jetzt gibt es Ärger. "Leider können wir das Augsburger Wasserfahrrad wegen einer Beschwerde momentan nicht im Wasser fahren lassen", heißt es auf einem Plakat am Brückengeländer. Man hoffe auf baldige Klärung. Die Stadt Augsburg bemüht sich um Schadensbegrenzung. Was ist geschehen?

Das Wasserfahrrad hängt an einem Brückengeländer. Foto: Michael Hörmann

Das Rad ist an Seilen am Geländer befestigt, aufgrund der Fließgeschwindigkeit im Lechkanal drehen sich die Pedale im Wasser. Das Objekt hängt vor dem Eingang zu einem Optikerladen am Mittleren Lech. Marcus Frank ist der Chef, zugleich ist der Geschäftsmann der Vorsitzende des Altstadtvereins. Dessen Ziel ist es, die Augsburger Altstadt mit Aktionen zu beleben. Am bekanntesten ist dabei wohl die "Nacht der 1000 Lichter" in der Vorweihnachtszeit, in der brennende Kerzen entlang der Lechkanäle und an den Ladeneingängen für eine romantische Atmosphäre in der Altstadt sorgen.

