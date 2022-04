Fahrrad- und Fußstreifen: Neuer Polizeipräsident will "Polizei zum Anfassen"

Plus Martin Wilhelm leitet jetzt das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Wie er die Sicherheitslage in Augsburg bewertet und warum er eine "Polizei zum Anfassen" wichtig findet.

Herr Wilhelm, Sie sind seit knapp zwei Monaten neuer Polizeipräsident in Nordschwaben. Fühlen Sie sich als gebürtiger Franke hier in Augsburg und Umgebung angekommen?



Martin Wilhelm: Meine Frau und ich fühlen uns seit der ersten Woche hier pudelwohl. Mit den Rädern erkunden wir die Umgebung. Von Nördlingen bis Schwabmünchen gibt es tolle Flecken. Und Augsburg ist einfach eine schöne Stadt.