Fahrraddemo von Fridays for Future sorgt für Verkehrsbehinderungen

Rund 370 Augsburgerinnen und Augsburger haben am Freitag mit einer Fahrraddemo auf die aus ihrer Sicht notwendige, klimafreundliche und sozial gerechte Mobilitätswende aufmerksam gemacht. Die vom Augsburger Ableger von Fridays for Future organisierte Tour führte zwischen 16 und 18 Uhr vom Willy-Brandt-Platz über die Haunstetter Straße auf die B17 und schließlich zurück in die Innenstadt. Das hatte teils deutliche Auswirkungen auf den Verkehr.

