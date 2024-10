Fahrraddiebe haben es vermehrt auf teure E-Bikes abgesehen

Die Frau mittleren Alters lebt in einem Wohnhaus in der Jakobervorstadt. Zur großen Wohnanlage gehört eine Tiefgarage mit Zugang in die einzelnen Häuser. Ein Tor im Eingangsbereich erschwert den Zutritt zur Anlage. Die Tiefgarage hat zudem ein eigenes Schließsystem mit Tor. Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat ihr Fahrrad jahrelang in der Tiefgarage abgestellt. Abgesperrt. An einem Vormittag vor wenigen Wochen entdeckte die Radlerin, dass das blaue markante Rad nicht mehr am gewohnten Platz stand. Gestohlen. „Ich ärgere mich noch immer‘“, sagt die Frau, „Diebstahl aus der Tiefgarage. Geht's noch?“ Den Diebstahl hat das Opfer der Polizei gemeldet.

