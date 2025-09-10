Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Icon Menü
Eine 35-jährige Radlerin fuhr laut Polizei entgegen der Fahrtrichtung auf einem Fuß- und Radweg. Ein E-Scooter-Fahrer musste bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß.
    Nach einem Verkehrsunfall ermittelt die Polizei gegen eine 35-jährige Fahrradfahrerin.
    Nach einem Verkehrsunfall ermittelt die Polizei gegen eine 35-jährige Fahrradfahrerin. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 35-jährigen Fahrradfahrerin und einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer kam es am Dienstag auf dem Fuß- und Radweg neben der Friedberger Straße. Gegen 13 Uhr fuhr die 35-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts, teilt die Polizei mit. Der 14-Jährige kam ihr entgegen und wollte vor der Fahrradfahrerin, die laut Polizei in falscher Richtung fuhr, bremsen.

    Offenbar aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte der 14-Jährige weg und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die 35-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 35-jährige Frau. (ziss)

