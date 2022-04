Fahrzeuge beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In Oberhausen wurde ein geparkter Multivan angefahren, in der Hammerschmiede erwischte es einen grauen Toyota.

Im Zeitraum zwischen dem 21. und 27. April wurde in der Nordfriedhofstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) in Oberhausen ein dort am Straßenrand geparkter grauer VW Multivan im Heckbereich angefahren. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Geschädigten auf rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 5 unter Telefon 0821/323 2510 entgegen.

Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 9.20 und 16.45 Uhr wurde ein in der Neuburger Straße (Höhe Hausnummer 217) in der Hammerschmiede geparkter grauer Toyota Auris auf dem dortigen Park&Ride-Platz angefahren. Der Schaden hinten links (Eindellung) dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323 2310 wenden. (bau)