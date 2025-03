Messe A\FAIR: Das neue Messeformat zieht zur Eröffnung die Massen an

Als am Freitagmorgen die erste Straßenbahn der Sonderlinie 9 am Augsburger Messegelände vorfährt, ist die Anspannung bei den Verantwortlichen der Augsburger Messe spürbar. Wie viele Menschen wird das neue Messequintett an diesem Wochenende anziehen? Kann der Zusammenschluss von Immobilientagen, Volt, Intersana, Creativmesse und der erstmals von der Messe Augsburg organisierten A\FAIR an diesem Wochenende die Massen mobilisieren? Trotz Kaiserwetters und im Angesicht des enttäuschenden Zuspruchs für die Afa im vergangenen Jahr?

Lange Schlangen zur Eröffnung an der Augsburger Messe

Alle Augen sind kurz vor der Eröffnung vor die Tore des Messegeländes gerichtet. Und je näher der Einlass rückt, desto entspannter sind die Verantwortlichen der einzelnen Teilmessen und auch der Augsburger Messechef Lorenz Rau. Denn draußen an den Kassenhäuschen hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Auf den Straßen rund um die Messe herrscht Hochbetrieb. So mancher Aussteller schafft es gar nicht rechtzeitig zu seinem Stand, weil er im Stau steht. Auch der Fotograf von Petra Griebel, Chefin der Creativmesse. Doch gerade deshalb ist Griebel bester Laune. „Es ist toll, es ist richtig was los“, strahlt sie. Zum zweiten Mal ist sie mit ihrer Messe am Standort Augsburg. Diesmal im Verbund mit vier weiteren Veranstaltungen. „Als die Anfrage kam, haben wir sofort Ja gesagt zu diesem Zusammenschluss.“

Der Augsburger Messechef hätte sich eher Nieselregen gewünscht

Und schon kurz nach der Eröffnung am Freitag sieht es so aus, als sei das die richtige Entscheidung gewesen. Nichts weniger als eine neue Ära der Endverbrauchermessen beginne an diesem Tag in Augsburg, hat Moderatorin Karima Stockmann zum offiziellen Startschuss versprochen. Und so sieht es auch Messechef Lorenz Rau, der mit den vier Partnern das Veranstaltungspaket für das Wochenende geschnürt hat. Die Vorverkaufszahlen für die Online-Tickets hätten in den vergangenen Tagen schon erahnen lassen, dass der Zuspruch gut sein würde, sagt er. Man blicke mit Vorfreude auf ein großartiges Wochenende. Auch, wenn das Wetter nicht ganz ideal für die Messe sei. Nieselregeln, gesteht Rau, wäre ihm eigentlich lieber gewesen.

Icon Vergrößern Anna und Matthias Fiebig drehten eine Runde im Überschlagsimulator des ADAC. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Anna und Matthias Fiebig drehten eine Runde im Überschlagsimulator des ADAC. Foto: Marcus Merk

Rund 500 Aussteller präsentieren sich an diesem Wochenende in allen sieben Hallen der Augsburger Messe auf fast 50.000 Quadratmetern den Besucherinnen und Besuchern. Fünf Messen, mit einem Ticket zum Tagespreis für acht Euro für Erwachsene. Damit hatten die Veranstalter im Vorfeld geworben. Und mit einem Mix, der die ganze Familie ansprechen soll. So wie die Fiebigs aus Langenreichen im Landkreis Augsburg. Gerade entsteigen Papa Matthias und Tochter Anna nach einer turbulenten Fahrt dem Überschlagssimulator des ADAC. „War gar nicht so schlimm“, kommentieren Vater und Tochter, bevor es für sie gemeinsam mit der siebenjährigen Ronja und Mama Melanie weitergeht.

Einfach mal schauen, einen schönen Ferientag verbringen, durchschlendern, das ist für die Fiebigs und viele andere Familien mit Kindern heute die Devise. Ursula Kochseder aus Bobingen dagegen hat ein klares Ziel vor Augen. Sie strickt und näht leidenschaftlich gerne und wollte deswegen unbedingt auf die Creativmesse. Im vergangenen Jahr war sie schon mit einer Freundin da, diesmal habe sie angesichts des umfangreichen Messeangebots ihren Mann Peter überzeugen können, der gerade in der Halle der Volt in einem Elektroauto Platz nimmt. Dass die Creativmesse nun im Verbund mit vielen weiteren Messen stattfindet, hält sie für einen absoluten Gewinn. So sei für jeden etwas dabei.

Messe Augsburg: Auch die Aussteller sind zufrieden mit dem Auftakt

Zufrieden mit dem ersten Tag sind aber nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Aussteller. So wie Lena Gronde von Sehen & Hören. In Halle 1 ist sie bei der Gesundheitsmesse Intersana mit dabei und vom Besucherzuspruch positiv überrascht. „So viele Menschen hätten wir gar nicht erwartet“, sagt die Geschäftsführerin. Die Geschäfte liefen gut, die Kunden kaufen. Und so besetze man am Stand nun kurzfristig nach, um alle auch gut beraten und bedienen zu können.

Icon Vergrößern Am Stand von Gronde Sehen & Hören deckten sich die Kundinnen und Kunden angesichts des frühlingshaften Wetters mit neuen Sonnenbrillen ein. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Am Stand von Gronde Sehen & Hören deckten sich die Kundinnen und Kunden angesichts des frühlingshaften Wetters mit neuen Sonnenbrillen ein. Foto: Marcus Merk

Voll des Lobes ist daneben auch Martin Wiesenbauer von Music World aus Göggingen. Er hat in den vergangenen Jahren stets auf der Afa ausgestellt und ist froh, dass es mit dem neuen Format weiterhin eine Frühjahrsmesse in Augsburg gibt. „Ich finde es gut, dass sie sich das getraut haben“, sagt er mit Blick auf die enttäuschenden Zahlen der Afa im vergangenen Jahr, die auch für ihn persönlich ein finanzielles Desaster gewesen sei. Nun seien die Hallen wieder voll, das Niveau bei den Ausstellern deutlich höher. Und die Synergieeffekte der einzelnen Veranstaltungen auf jeden Fall spürbar. Das Konzept des Messequintetts mit A\FAIR, Intersana, Immobilientagen, Volt und Creativmesse sei eine echte Chance für Augsburg, glaubt Wiesenbauer. Eine, die die Stadt und der gebeutelte Einzelhandel dringend bräuchten.

Info: Die A/Fair auf dem Augsburger Messegelände hat am Samstag von 10 bis 18 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.