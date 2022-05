Fall Merkle: Mehr als ein Zehntel der Stadt-Mitarbeiter hat ein Langzeitkonto für Überstunden

Plus Augsburgs Baureferent Gerd Merkle hat auf einem früheren Posten 4500 Überstunden angehäuft. Das Modell eines Langzeitkontos nutzen 763 von rund 6800 Mitarbeitern der Stadt.

Die Debatte um die Überstundenforderung des Baureferenten Gerd Merkle (CSU) hat hohe Wellen geschlagen. Wie berichtet hatte Merkle für 4500 Überstunden, die für vor seiner politischen Karriere als Verwaltungsmitarbeiter angefallen waren, bei der Stadt die Auszahlung von über 200.000 Euro beantragt. Ein Hintergrund der Forderung ist eine städtische Regelung, die Mitarbeitern ermöglicht, Überstunden auf Langzeitkonten zu sammeln. Die Stadt hat diese Regelung verteidigt, möchte die entsprechenden Dienstvereinbarungen aber überarbeiten.