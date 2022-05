Augsburg

vor 19 Min.

Fall Merkle: So gehen Firmen mit den Überstunden ihrer Mitarbeiter um

Plus Augsburgs Baureferent Gerd Merkle will Überstunden aus 28 Jahren ausbezahlt haben. In der freien Wirtschaft kaum vorstellbar, sagen Experten. Und noch etwas fällt auf.

Von Andrea Wenzel

Das Vorhaben von Augsburgs Baurefrent Gerd Merkle, sich rund 4500 Überstunden kurz vor Beginn seiner Pensionierung auszahlen zu lassen, sorgt für Wirbel. Es geht um über 200.000 Euro. Die angeführten Stunden sind teils vor 28 Jahren angefallen. Laut einer Dienstvereinbarung ist das offenbar möglich und damit rechtlich korrekt. Ein Konstrukt, wie es in der freien Wirtschaft dagegen wohl dennoch nicht vorkommt, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter auf Anfrage berichten. Zudem legten Beschäftigte heute mehr Wert auf Freizeit als auf zusätzliche Einnahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen