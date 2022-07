Fall Merkle: Stadtrat Wegner will Kommunalen Prüfungsverband einschalten

Ein Augsburger Stadtrat hat auch nach dem Vorliegen des Gutachtens einer Anwaltskanzlei, die Merkles Überstundenansprüche für gerechtfertigt hält, gewisse Zweifel.

V-Partei-Stadtrat Roland Wegner will die Überstundenforderung von Baureferent Gerd Merkle ( CSU) vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband untersucht sehen. Wegner wandte sich am Freitag in einem Schreiben an den Verband, der Abläufe in Kommunen auf Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit überprüft und bewertet.

Er wolle wissen, ob der BKPV die Angelegenheit von sich aus unter die Lupe nehme oder was dafür geschehen müsse, so Wegner. Er hält die Frage für besonders prüfenswert, ob ein Teil der Überstunden aus den Jahren 1994 bis 2008, die auf Merkles Langzeitkonto landeten, zum Zeitpunkt des Übertrags womöglich schon verjährt gewesen sein könnten.

Roland Wegner sitzt für die V-Partei im Augsburger Stadtrat. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Stadt Augsburg wie auch eine von ihr beauftragte Anwaltskanzlei halten, wie berichtet, Merkles Überstundenforderung für rechtmäßig. Der BKPV hatte im April nach Öffentlichwerden der Angelegenheit auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass er den Vollzug von Arbeitszeitregelungen bei der Stadt Augsburg im letzten Prüfungszeitraum von 2011 bis 2016 stichprobenartig geprüft habe. Zur Causa Merkle äußerte sich der Verband nicht. Grundsätzliche Probleme mit dem Thema Langzeitkonten wurden nach der Prüfung nicht gesehen. (skro)

