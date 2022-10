Falsche Atteste zur Maskenbefreiung: Augsburgerin steht vor Gericht

Wolfgang L.



Dann haben sie die letzten 24 Monate uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilgenommen? Also ich und Millionen andere definitiv nicht! Und dies lag nicht an meinem Impfstatus, den ich bin geimpft……. Bin aber dennoch nichts besseres als ein ungeimpfter.



Es gibt auf beiden Seiten aktenkundige Aufzeichnungen. Alleine in Augsburg hat mind, 2 mal ein KFZ versucht in den Zug zu fahren. Einmal konnte die Fahrerin nur durch massives einschreiten der Polizei gestoppt werden. War sogar hier in der AZ ein Bericht darüber. Mehrere Übergriffe auf Demonstranten sowie Beschimpfungen von Demonstranten sind auch Aktenkundig. Es gibt in Augsburg viele Polizeilich aktenkundige Einträge, von allen Seiten. Was glaube Sie warum die Veranstalterin zu Friedlichkeit aufruft.



Sie sprechen sicherlich von der Impfärztin Kellermayr, daran sehen Sie ja wozu solche Aussagen führen.



Vor Jahren hatte man Menschen wie Sie als militante Atomgegner und Ökos beschimpft, wie fanden Sie es? Und heute gehen Sie selbst hin und beschimpfen impfgegner als militant?

Sie bringen hier den Selbstmord einer Frau an, welche von ihrer Sache überzeugt war und möchten was rechtfertigen?

Vielleicht das jeder ungeimpfte andere in den Selbstmord treibt und darum verprügelt werden darf?

Mit Aussagen wie vor ein paar Tagen im WDR Tv erreicht man eine Zielgruppe von Menschen. Möchten Sie diese Zielgruppe sein oder möchten Sie sich von dieser Zielgruppe distanzieren?





