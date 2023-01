Falsche Handwerker stehlen einer Rentnerin mehrere tausend Euro

Ein Mann gibt sich als Handwerker aus. Die Frau ist zwar skeptisch, lässt ihn aber hinein. Danach fehlt viel Geld. Die Augsburger Polizei geht von zwei Tätern aus.

Die Augsburger Polizei warnt vor falschen Handwerkern. In einem aktuellen Fall wurden einer Rentnerin mehrere tausend Euro gestohlen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter wieder zuschlagen werden.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr läutete laut Polizei bei einer Rentnerin am Lauterlech ein unbekannter Mann an der Wohnungstüre. Er stellte sich als Handwerker vor. Der Mann gab an, dass im Nachbarhaus derzeit nur braunes Wasser aus den Leitungen kommen würde. Er müsse bei der Frau nachsehen, ob eventuell ein Wasserrohrbruch vorliegt.

Die Polizei Augsburg warnt vor falschen Handwerkern

Trotz Skepsis ließ die Rentnerin den Mann in ihre Wohnung und ging mit ihm in die Küche. Nachdem hier nur klares Wasser aus dem Hahn kam, verließ der vermeintliche Handwerker nach ein paar Minuten das Anwesen wieder. Als der Mann weg war, beschlich die Frau ein komisches Gefühl. Sie sah in der Wohnung nachsah, ob ihr Erspartes noch da war.

Die Frau stellte fest, dass ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag fehlte. Während die Frau mit dem „Handwerker“ in der Küche war, muss mutmaßlich ein zweiter Unbekannter die Wohnung durch die vermutlich nur angelehnte Wohnungstüre unerkannt hineingelangt sein, teilt die Polizei mit. Er dürfte dann das Geld entwendet haben. Mit weiterem Auftreten der Männer mit dieser oder ähnlicher Maschen müsse gerechnet werden. (möh)