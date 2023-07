Falsche Ladungssicherung führt zu gefährlicher Fracht auf der A8

Die Polizei zieht auf der A8 einen Sattelzug aus dem Verkehr. Der Fahrer transportierte Stahlträger von Spanien aus nach Ungarn, doch die Ladung war in Schieflage.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg kontrollierten am Mittwoch einen Sattelzug. Dieser war mit mehreren Stahlträgern beladen auf der Autobahn unterwegs. Die Beamten erkannten schon beim ersten Blick, dass die Ladung in Schieflage geraten war. Deshalb wurde das Fahrzeug an der Tank- und Rastanlage Edenbergen einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten sie fest, dass die Stahlträger aus Spanien mit einem Gewicht von rund 24 Tonnen nach Ungarn transportiert werden sollten.

Schwerlast-Verkehrskontrolle der Polizei Augsburg wird auf der A8 fündig

Aufgrund der unsachgemäßen Verladung unter Verwendung von ungeeignetem Sicherungsmaterial drohten die Stahlträger umzufallen und im ungünstigen Fall andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden, so die Polizei. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt. Der Sattelanhänger wurde bei einer Spezialfirma in Gersthofen umgeladen. Der 44-jährige Fahrer muss mit einem Bußgeld von knapp 100 Euro rechnen. Die Weiterfahrt konnte der 44-Jährige nach sachgemäßer Umladung fortgesetzten. (ziss)