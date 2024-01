Falsche Polizeibeamte: Welle von Schockanrufen in Augsburg

Bei zahlreichen Augsburgern klingelte am Donnerstag das Telefon. Am anderen Ende waren Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben. In mindestens einem Fall mit Erfolg.

Zu einer regelrechten Anrufwelle von "falschen Polizeibeamten" kam es am Donnerstag im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 22.30 Uhr im Stadtgebiet Augsburg und dem Umland. Insgesamt wurden der Polizei laut einer Mitteilung Anrufe im mittleren zweistelligen Bereich gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde in diesem Zuge eine Frau in betrügerischer Absicht dazu gebracht, Geld vor einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße zu übergeben. Hierbei entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und das Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Etwa indem sie vorgeben, Polizeibeamte zu sein und die Menschen durch eine Geldübergabe vor Dieben schützen zu wollen. Wie Polizeisprecher Markus Trieb erklärt, war die Aktion am Donnerstag nicht die erste Welle dieser Art in Augsburg. "Die Call-Center nehmen sich in der Regel ganze Straßenzüge vor und suchen gezielt Namen aus, die älter klingen. In der Nähe warten dann schon die Geldabholer."

Augsburger Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrügern

Mit einer Präventionskampagne möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen. Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110. Weitere Informationen dazu gibt es unter https://www.polizei.bayern.de/nmmo (gau)

