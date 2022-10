Falsche Polizisten durchsuchen Wohnung von Seniorin

Polizei warnt vor zwei bislang unbekannten Männern. Sie werden mit diesem Trick im Stadtteil Augsburg-Pfersee offenbar mehrmals auffällig.

Am Freitag haben zwei angebliche Polizeibeamte die Wohnung einer 87-Jährigen in der Uhlandstraße untersucht, so die Polizei. Die beiden Männer klingelten mittags bei der Seniorin und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter einem Vorwand schilderte das Duo, die Wohnung durchsuchen zu müssen. Die Frau erkannte den Schwindel zunächst nicht und ließ die angebliche Durchsuchung zu. Danach verließen die Männer wieder die Wohnung.

Die Beschreibung: Ein Mann ist über 1,90 Meter groß und dick, er hat kurze, dunkle Haare. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose. Der zweite Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Lederjacke, ebenfalls eine dunkle Hose.

Falsche Polizisten sind in weiteren Straßen unterwegs

Am Freitag wurden im Bereich der Uhlandstraße, der Droste-Hülshoff-Straße und der Siegfried-Aufhäuser-Straße noch drei weitere Fälle mit der gleichen Vorgehensweise gemeldet, so die Polizei. Ob die mutmaßlichen Täter Beute machten, sei bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/232-2610 zu melden. Außerdem sollen sich Personen melden, bei denen die angeblichen Polizeibeamten ebenfalls vorstellig wurden.

Die Polizei bittet insbesondere Angehörige oder Vertrauenspersonen von älteren Menschen, diese über die aktuellen Vorkommnisse zu informieren. Seniorinnen und Senioren sollen bei derartigen dubiosen Situationen keine Unbekannten in die Wohnung lassen, auch wenn sie sich als Polizisten ausgeben. Auf keinen Fall sollte man sich davor scheuen, den Notruf der Polizei unter der 110 zu wählen. Über den Notruf kann zweifelsfrei geklärt werden, ob tatsächlich die richtige Polizei vor der Tür steht, und wie sich Betroffene verhalten sollen. (eva)