Falsche Polizisten machen Beute bei Seniorin in Hochzoll

Die Trickdiebe verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der über 80-Jährigen in Augsburg. Dort nahmen sie einiges mit.

Am Montag ist eine Seniorin in Hochzoll Opfer von zwei Trickdieben geworden. Nachmittags wurde die über 80-jährige Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hindelanger Straße von zwei Männern angesprochen, so die Polizei. Sie gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus und sprachen von einem Einbruch in ihre Wohnung, während sie beim Einkaufen gewesen sei. Nun müssten sie überprüfen, ob noch alle Wertsachen da seien.

Einbruch in Hochzoll: So werden die Trickdiebe beschrieben

Während einer der beiden offenbar unentwegt auf die Seniorin einredete, durchsuchte der andere derweil unbemerkt die Wohnung. Als die Seniorin schließlich mitbekam, dass die beiden eine Halskette und zwei Kuverts mit Bargeld in Händen hielten und sie zur Rede stellte, flüchteten die falschen Kripobeamten. Mit ihrer Beute im unteren fünfstelligen Wert rannten sie in Richtung Füssener Straße davon.

Die Trickdiebe wurden wie folgt beschrieben: Ein Mann ist rund 50 Jahre alt, hat eine normale Statur, braune kürzere Haare und sprach deutsch ohne Akzent. Der andere Mann ist zwischen 50 und 60 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hat eine dünne Figur, graumelierte Haare und einen Schnurrbart. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 entgegen, oder jede andere Polizeidienststelle. (eva)