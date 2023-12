Falsche Polizisten nehmen 90-Jährigen ins Visier – doch er erkennt den Betrug

Erneut kommt es in Augsburg zu einem Vorfall, bei dem falsche Polizisten Betrug versuchen. Der Senior, auf den sie es abgesehen haben, reagiert rechtzeitig.

Ein 90-jähriger Augsburger hat einen Betrugsversuch durch falsche Polizisten gerade noch rechtzeitig erkannt und die Polizei verständigt. Wie die Polizei mitteilt, klingelten am vergangenen Samstag gegen 16.30 Uhr ein Mann und eine Frau an seinem Haus im Römerweg und gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Unter einem Vorwand kamen die beiden Unbekannten an die EC-Karte des 90-Jährigen. Der Senior erkannte den Betrugsversuch jedoch bald darauf und handelte richtig: Er ließ seine EC-Karte noch rechtzeitig sperren und verständigte die Polizei. Ein Beuteschaden entstand nach aktuellem Stand nicht.

Betrug durch falsche Polizisten in Augsburg: Polizei gibt Tipps

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Betrügerinnen und Betrüger immer wieder unter einem Vorwand versuchen, in Häuser und Wohnungen zu gelangen, um so an Geld zu kommen. Sie gibt folgende Tipps: