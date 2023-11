"Falsche Polizisten": Polizei meldet Anrufwelle von Betrügern

Betrüger haben am Mittwoch in Augsburg versucht, Senioren und andere Bürger über das Telefon um ihr Geld zu bringen.

Im Laufe des Mittwochs ist es im Stadtgebiet von Augsburg vermehrt zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten gekommen, berichtet die Polizei. Bei dieser kriminellen Masche werden zumeist ältere Menschen in betrügerischer Absicht angerufen. "Die Täter geben sich meist als Polizeibeamte aus und schildern wahrheitswidrige Sachverhalte, um durch verschiedenste Maschen an das Ersparte von älteren Menschen zu kommen", heißt es von der Polizei. Die echten Ermittler raten deshalb unter anderem, sich im Zweifel an die Behörden zu werden und niemals Geld an unbekannte Personen zu übergeben - die echte Polizei "wird Sie niemals um Geldbeträge bitten". In den bisher bekannt gewordenen Fällen am Mittwoch kam es nach Auskunft der Polizei zu keinen Geldübergaben. (jaka)