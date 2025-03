Falsche Reinigungskräfte: Unbekannte Täter bestehlen Augsburger

Am Samstag haben mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus Augsburg um mindestens 1000 Euro betrogen. Laut Polizei klingelten die Unbekannten gegen 14.30 Uhr bei dem Mann und boten ihm Reinigungsarbeiten in dessen Innenhof an. Der Mann willigte ein und bezahlte die vermeintlichen Reinigungskräfte mit einem vorab vereinbarten Geldbetrag im zweistelligen Bereich. Im weiteren Verlauf lenkten die Täter den Mann ab und entwendeten einen weiteren Geldbetrag. Der Mann bemerkte dies im Nachgang und verständigte die Polizei. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungsbetruges und Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 0821/3233821 um Hinweise. (klijo)

Reinigungskraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis