Falscher Bankmitarbeiter bestiehlt 85-Jährige

Am Mittwoch ist eine 85-Jährige in einer Bankfiliale in der Stadtjägerstraße Opfer eines Betrugs geworden. Laut Polizei gab sich ein Mann am Telefon als Bankmitarbeiter bei der Dame aus und brachte die 85-Jährige dazu, ihr Geld von der Bank abzuheben und es ihm zu übergeben. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und gibt Tipps. So sollen Bankkunden bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam sein und keine Informationen preisgeben. (klijo)

