Falscher Bankmitarbeiter erbeutet mehrere tausend Euro von 85-Jährigem

Betrüger ersinnen immer neue Methoden, um an das Geld anderer Leute zu kommen. In Augsburg verlor ein 85-Jähriger dadurch nun mehrere tausend Euro.

So ergaunerte am Dienstag, 8. März, gegen 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter mehrere tausend Euro eines 85-jährigen Mannes. Der Betrüger gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und machte dem Geschädigten glaubhaft, dass er bei der letzten Geldabhebung Falschgeld ausbezahlt bekommen habe. Um dies zu überprüfen, sei es notwendig, die Geldscheine vor Ort anzusehen.

Laut Polizei erschien wenig später ein Mann an der Wohnanschrift des Geschädigten und ließ sich sämtliches Bargeld, das dieser zu Hause hatte, aushändigen. Anschließend ergriff der Betrüger die Flucht. Er erbeutete Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Tipp der Polizei: Unbekannte müssen sich ausweisen können

Die Polizei warnt vor Betrügern, die immer neue Betrugsmaschen entwickeln. Ihr Rat: Geben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen. Lassen Sie sich einen amtlichen Ausweis zeigen. Rufen Sie selbst bei der Behörde oder Bank an, von der die Person geschickt worden sein soll und vergewissern sich, dass die Person tatsächlich für die Behörde oder Bank arbeitet.

Wichtig sei dabei, sich die Telefonnummer selbst herauszusuchen und nicht die anzurufen, die von der unbekannten Person genannt wird. Lassen Sie außerdem keine fremden Personen in ihre Wohnung. Weitere Infos und Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de. (sil)