Falscher Fahrkartenkontrolleur bedroht Frau und Busfahrer

Ein 41-Jähriger gab sich fälschlicherweise als Fahrscheinkontrolleur aus. Als eine Frau und ein Busfahrer den Umstand erkannten, reagierte er aggressiv.

Am vergangenen Freitag gab sich ein 41-Jähriger als Fahrscheinkontrolleur aus und bedrohte eine Frau und einen Busfahrer in der Rechten Brandstraße in Lechhausen. Gegen 6.45 Uhr sprach der 41-Jährige die Frau im Bus an und gab sich fälschlicherweise als Fahrscheinkontrolleur aus. Als die Frau und der Busfahrer den Umstand erkannten, wurde der 41-Jährige laut Polizei aggressiv. Er bedrohte und beleidigte den Busfahrer und flüchtete anschließend. Eine Polizeistreife konnte den Mann wenig später stoppen. Da er offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 41-Jährigen. (ziss)