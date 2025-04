Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke bestehlen Frau

Bislang unbekannte Täter haben am Montag Bargeld und Wertgegenstände aus einem Einfamilienhaus im Stadtgebiet gestohlen. Wie die Polizei berichtet, habe die Beute einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Nach Angaben der Ermittler hatte gegen 12.30 Uhr einer der Täter bei der Bewohnerin geklingelt. „Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und sagte, dass er im Keller das Wasser überprüfen müsste“, teilt die Polizei mit. Die Frau brachte den Unbekannten in den Keller. Während die beiden sich im Keller befanden, „entwendete der zweite unbekannte Täter Bargeld und Wertgegenstände“, so die Polizei. Anschließend fuhren die Täter offenbar in einem Mietwagen davon. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Bandendiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

