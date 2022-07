Falscher "Uni-Wachmann" verunsichert Studentinnen – und ist öfter unterwegs

Plus Der Unbekannte, der eine Studentin nahe der Universität Augsburg belästigte, schien zunächst spurlos verschwunden. Jetzt gibt es neue Ermittlungserkenntnisse.

Studentin Anna. M. beschäftigt auch nach einer Woche ein erschreckendes Erlebnis. Vergangenen Samstag wurde die 24-Jährige im Univiertel nachts von einem fremden Mann bedrängt, der sich als Wachmann der Universität ausgab. Er wollte sie unbedingt begleiten und ließ nicht abschütteln, bis er dann doch verschwand. Zunächst schien der Fall im Sande zu verlaufen, jetzt gibt es eine überraschende Entwicklung.