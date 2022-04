Augsburg

vor 48 Min.

Falschparker mit App melden: Wenn Bürger als Parksheriffs unterwegs sind

Die CSU will in Augsburg mehr Gehwegparken erlauben, die Grünen sind dagegen.

Plus Handy-Apps ermöglichen die Meldung von Falschparkern an die Stadt Augsburg. Die Zahl der Anzeigen steigt deutlich. Die Verkehrsüberwachung sieht das Thema zwiespältig.

Von Stefan Krog

Bei der Stadt Augsburg gehen immer mehr Falschparker-Anzeigen ein, die von Bürgern und Bürgerinnen über Handy-App erstellt werden. Inzwischen gibt es einige Smartphone-Programme, die es Privatpersonen erlauben, ein Foto eines falsch geparkten Fahrzeugs samt Daten wie Straße und Zeitpunkt per E-Mail an die jeweils zuständigen Ordnungsämter zu schicken. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagt, es gebe grundsätzlich ein Anhörungsverfahren, in dem sich der vermeintliche Falschparker äußern kann. "Auf Grundlage der Anhörung wird dann über eine Einstellung oder Verwarnung bzw. Bußgeldverfahren entschieden", sagt Pintsch. Die Zahl der Drittanzeigen macht mit 1300 Stück pro Jahr zwar nur etwa ein Prozent der Verstöße aus, die von der städtischen Parkraumüberwachung festgestellt werden, es gebe aber ein deutliches Wachstum. "Im Vergleich zu den Jahren vor 2020 hat sich die Anzahl nahezu verdoppelt", so Pintsch.

