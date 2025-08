Augsburg faltet für den Frieden: Origami-Kraniche im Gedenken an Hiroshima

Auch in Augsburg wurde gefaltet: Die Augsburger Friedensinitiative (AFI) hat sich an einer bundesweiten Aktion beteiligt, bei der rund 100.000 Origami-Kraniche gesammelt wurden – als Zeichen der Hoffnung und des Gedenkens an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren.

Initiiert wurde die Aktion von einem Bündnis überregionaler Friedensorganisationen, darunter die DFG-VK, das Netzwerk Friedenskooperative und Ohne Rüstung Leben. Seit August 2024 hatten sie dazu aufgerufen, Origami-Kraniche – sogenannte „Sadakos Kraniche“ – zu falten und einzusenden. Die Resonanz war überwältigend: Aus dem ganzen Bundesgebiet trafen tausende Sendungen mit fast 100.000 gefalteten Papierkranichen ein, so die AFI.

Aus Augsburg kamen 380 Kraniche. Gefaltet wurden sie von der AFI, von engagierten Bürgern sowie von Schülerinnen und Schülern. Allein am Maria-Ward-Gymnasium entstanden unter Anleitung der Sozialkundelehrerin Joanna Linse 120 Kraniche. Rund ein Viertel der Kraniche haben die Organisationen in 18 Versandkartons nach Japan geschickt. Dort werden sie am 6. August, dem 80. Jahrestag des Abwurfs über Hiroshima, am Kinder-Friedensdenkmal aufgehängt – ein Ort, der den getöteten Kindern gewidmet ist.

Die übrigen Kraniche werden im Rahmen von Aktionen und Gedenkveranstaltungen in Deutschland genutzt. Der Origami-Kranich gilt in Japan als Symbol der Hoffnung. Weltweite Bekanntheit erlangte er durch Sadako Sasaki, ein Mädchen aus Hiroshima, das 1955 mit nur 12 Jahren an den Folgen der Atombombe starb. In den letzten Monaten ihres Lebens faltete sie hunderte Kraniche – in der Hoffnung auf Heilung und Frieden.