Familie wird auf frischer Tat bei ihrer Diebestour erwischt

Eine Mutter mit drei Kindern hat in einem Geschäft in der Augsburger Innenstadt versucht, tütenweise Kleidung zu entwenden. Sie wurde auf frischer Tat gestellt.

Eine Mutter mit drei minderjährigen Kindern ist in der Innenstadt auf frischer Tat bei einer versuchten Diebestour erwischt worden. In einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße wurde die 46-Jährige am vergangenen Freitagmittag dabei beobachtet, wie sie gemeinsam mit ihren drei Kindern im Alter von 15, 11 und 8 Jahren mit einigen Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat, berichtet die Polizei.

Als die Familie im Anschluss das Geschäft mit mehreren gefüllten Tüten verlassen wollte, kamen sie jedoch nicht weit, denn eine Mitarbeiterin sprach die Frau an und alarmierte die Polizei.

Die Streife fand in den Tüten Kleidungsstücke der Filiale im Wert von über 400 Euro, welche der Mitarbeiterin nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wieder ausgehändigt wurden. (att)