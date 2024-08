Familie Keim will mit ihrem Reisebus die Welt entdecken

In der kleinen Gemeinde Vieste in der Region Apulien an der italienischen Adriaküste liegt die Familie am Strand. Die Kinder malen mit Wasserfarben auf Steine und baden im Meer. Die Videoschnipsel, die Familie Keim aus Augsburg im sozialen Netzwerk Instagram gepostet hat, sehen nach idyllischen Urlaubstagen aus. Tatsächlich ist es mehr, es ist der Beginn einer großen Reise - ein Datum für eine mögliche Rückkehr ist nicht bekannt.

