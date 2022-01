Augsburg

vor 36 Min.

Familienstützpunkt Bärenkeller: Viele Köche verderben hier nicht den Brei

Auch das Auge isst mit: Sahra (links) und Nükhet Korkmaz, die Leiterin der Kochgruppe am Familienstützpunkt Bärenkeller, dekorieren den Kisir - einen Bulgursalat - mit Zitrone und Minze, bevor das Team es sich gemeinsam schmecken lässt.

Plus Im Augsburger Stadtteil Bärenkeller trifft sich regelmäßig eine internationale Kochgruppe. Es geht um viel mehr als "nur" Essen - und jetzt gibt es auch ein Kochbuch.

Von Claudia Kniess

Sarah aus dem Irak liegt aktuell vorne in der internen Küchenwertung. "Sahras Döner-Wrap ist unser Highlight, der ist gesund, mit viel Salat drin und einem bisschen Fleisch - wir haben ihn selbst erfunden, und vor allem die Kinder lieben ihn", erzählt Nükhet Korkmaz stolz. Die Allgäuerin mit türkischen Vorfahren leitet die internationale Kochgruppe des Familienstützpunktes Bärenkeller. Jeden Freitag zaubern vier Frauen und ein Mann in der kleinen Küche im Drosselweg gemeinsam ein leckeres Essen: Sahra aus dem Irak, Shilan aus Syrien, Seher aus Afghanistan und Yasar aus der Türkei. Und weil nicht nur Sahras Döner-Wrap bei jedem, der mal kosten durfte, gut ankam, haben sie nun ein Kochbuch herausgebracht. 100 Exemplare werden an Förderer und Partner aus dem Netzwerk des Familienstützpunktes verteilt. Sollte das Interesse groß sein und sich eine Finanzierung finden, könnte es eine zweite Auflage geben.

