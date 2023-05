Fanmarsch: FCA-Fans ziehen von der Maximilianstraße zum Stadion

Vor dem Spiel gegen Dortmund kommt es in Augsburg zu einer größeren Fan-Aktion. Hunderte Menschen ziehen von der Maxstraße zum Stadion, begleitet von einem Aufgebot der Polizei.

Hunderte Fans des FC Augsburg sind am Sonntagnachmittag gemeinsam von der Maximilianstraße zum Stadion gegangen. Die als "Fanmarsch gegen Dortmund" angekündigte Aktion startete gegen 14.30 Uhr am Herkulesbrunnen. Gekleidet waren die Anhänger des Vereins zumeist in Weiß; vorab war unter anderem im Internet dafür geworben worden. Die Fans stimmten gemeinsam FCA-Schlachtrufe an und gingen über den Alten Postweg in südlicher Richtung zur WWK-Arena, wo um 17.30 Uhr das letzte Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund anstand.

Begleitet wurde der Fanmarsch in Augsburg von einem Aufgebot der Polizei. Zu größeren Zwischenfällen kam es aber nicht. Foto: Jan Kandzora

Begleitet wurde die Gruppe von einem Aufgebot der Polizei, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Dutzenden Beamten vor Ort war. Nach Angaben der Polizei waren etwa 1000 Teilnehmer beim Fanmarsch dabei. Die Beamten notierten mehrere Ordnungswidrigkeiten, weil aus der Gruppe heraus "wiederholt pyrotechnische Gegenstände, in vielen Fällen sogenannte Rauchtöpfe und Bengalos, gezündet" wurden, wie die Polizei mitteilt. Zu größeren Zwischenfällen kam es aber nicht. (jaka)