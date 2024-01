Fasching 2024 in Augsburg: Bei der Hollaria glitzert und leuchtet es

Die Augsburger Faschingsgesellschaft tourt mit ihren 60 Tänzerinnen und Tänzer durch Bayern und feiert in Augsburg den Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Dabei hat sie ein Ziel.

Es glitzert und strahlt an den aufwendigen Kostümen von Prinzessin Selina und ihrem Prinzen Valentin. Kein Wunder, das Motto der Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria lautet "Das Leuchten des Waldes". Dafür hat das Kostümteam jedes einzelne der 60 Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer mit Leuchtelementen und Glitzereffekten ausgestattet.

Höhepunkt der Hollaria ist die Faschingsgala im Kongress am Park

Das Ensemble sieht sich im Fasching als Botschafter für Augsburg und tourt mit seinem Showtanz-Programm durch Bayern. "Wenn wir einen Saal betreten oder verlassen, wollen wir, dass die Stimmung besser ist und die Menschen ein Lachen im Gesicht haben", sagt Ehrenpräsident Georg Rehm. Dies sei vor allem in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Bis Aschermittwoch wird die Hollaria etwa 90 Auftritte absolviert haben. Höhepunkt ist am 9. Februar die große Faschingsgala im Augsburger Kongress am Park mit Startgast Anna-Maria Zimmermann. Informationen und Tickets gibt es unter wwww.hollaria.de (nist)