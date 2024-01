Fasching in Augsburg: Die einsame Tanne wartet auf die Narren

Die Stadt bereitet sich auf das bunte Treiben am Rathausplatz vor. Im Stadtgebiet finden zwei Faschingsumzüge statt.

Die 18 Meter hohe Tanne steht etwas verloren am Rand des Augsburger Rathausplatzes. Umfallen wird sie nicht, da sie im Boden verankert ist. Der Baum erinnert noch immer an den zurückliegenden Christkindlesmarkt. Auf die Tanne, die ursprünglich aus Neusäß stammt, wartet bald eine neue Aufgabe. Sie wird als Narrenbaum genutzt. Die Stadt bereitet sich auf die närrische Saison vor.

Der Christbaum am Augsburger Rathausplatz wird nachhaltig genutzt

Die Idee, den Christbaum nachhaltig zu nutzen, wurde bereits im Vorjahr praktiziert. Auch 2023 wurde eine Tanne zum Narrenbaum. Feuerwehrleute sägen dazu die Äste ab, danach werden die Wappen der Gesellschaften angebracht. Der Termin für das Schmücken des Baums steht.

Am Faschingssamstag, 10. Februar, gegen 11 Uhr wird der Narrenbaum „aufgestellt“. Der kahle Stamm wird von der Interessengemeinschaft der Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung „Under oiner Kapp“ (UOK) umdekoriert. Am Aschermittwoch, 14. Februar (Valentinstag), ist dann alles vorbei – auch für den Christ- und Narrenbaum: Er wird einen Tag später von der Feuerwehr abgebaut und endgültig entsorgt. Das bunte Treiben am Rathausplatz wird gemeinsam von UOK und dem städtischen Marktamt organisiert. Programm ist von Samstag, 10. Februar, bis Dienstag, 13. Februar, täglich 10 bis 19 Uhr.

94 Bilder Vom Rathausplatz durch die Innenstadt: Das war los beim Augsburger Gaudiwurm Foto: Silvio Wyszengrad

Am Rosenmontag, 12. Februar, findet zum zweiten Mal ein „Gaudiwurm“ als Kinderfaschingszug durch die Innenstadt statt. Mitmachen können Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Als Fußgruppen und mit maximal einem Leiterwagen ziehen kleine und größere Mäschkerle ab 11.33 Uhr vom Rathausplatz aus über die Steingasse, die Annastraße, den Martin-Luther-Platz und die Philippine-Welser-Straße zurück zum Rathausplatz. Bei seiner Premiere im vergangenen Jahr nahmen über 800 Kinder und Jugendliche aus Kindergärten, Vereinen, sozialen Einrichtungen und Familien teil. Bereits jetzt zeigt sich nach Auskunft der Stadt, dass die Resonanz auch in diesem Jahr groß sei. Die Wohnbaugruppe Augsburg sowie Stadtwerke und Stadtsparkasse Augsburg treten als Sponsoren auf.

Am Sonntag, 4. Februar, findet ein Faschingsumzug in der Firnhaberau statt

Tradition in Augsburg hat der Faschingsumzug im Stadtteil Firnhaberau. Er findet am Sonntag, 4. Februar, statt. Beginn ist gegen 14 Uhr. "Jux und Radau in der Firnhaberau" lautet das Motto.