Fasching in Augsburg hat begonnen

In der City-Galerie läutet die Hollaria am Samstag um 11.11 Uhr die Faschingssaison ein. Das Motto ist wieder besonders.

Der Fasching in Augsburg wurde am Samstag, den 11. November, um 11.11 Uhr in der City-Galerie eingeläutet. Die Hollaria stellte ihr neues Prinzenpaar Valentin und Selina (auch im wahren Leben ein Paar) vor, unterstützt vom Kinderprinzenpaar Max und Franziska. Für Stimmung sorgte Sänger Bernhard Armanio. Das Motto der Hollaria für diesen Fasching lautet "Das Leuchten des Waldes". Den Samstag über gab es bis in den Nachmittag Programm von Faschings- und Tanzgruppen im Einkaufszentrum.

