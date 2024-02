Faschingssamstag: Die Narren erobern sich den Augsburger Rathausplatz

Vier Tage lang feiern die Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung in der Innenstadt. Am Samstag begann das Treiben mit der Aufstellung des Narrenbaums.

Jetzt hat das närrische Treiben auch die Augsburger Innenstadt erreicht. Am Samstag kamen zahlreiche Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung auf den Rathausplatz, um die Aufstellung des Narrenbaums zu feiern. Die Gemeinschaft "Under oiner Kapp" organisierte das fröhliche Treiben. Mit dabei waren unter anderem die Lechana aus Gersthofen, der FFC Augsburg und die Narrneusia aus Neusäß. Auch das Prinzenpaar Nina I. und Florian III. vom Carneval Club Königsbrunn beteiligte sich am bunten Schaulaufen. Bis Faschingsdienstag wird das närrische Treiben täglich zwischen zehn und 19 Uhr fortgesetzt. Höhepunkt ist der Gaudiwurm am Rosenmontag. Ab 11.33 Uhr ziehen dann junge Faschingsfans vom Rathausplatz aus durch die Innenstadt. (klijo)

40 Bilder Die Narren bevölkern den Augsburger Rathausplatz Foto: Silvio Wyszengrad

Lesen Sie dazu auch