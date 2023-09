(Fast) alles friedlich: Polizei zieht positive Plärrer-Bilanz

Die Polizei hat beim diesjährigen Herbstplärrer in Augsburg weniger Straftaten erfasst als bei der letzten Ausgabe des Volkfestes. Ganz ohne Reibereien blieb es aber nicht.

Am Sonntag war Schluss, nach zwei Wochen mit Bierzelten, Fahrgeschäften, wohl mehreren hunderttausend Besuchern und spektakulären Aktionen wie den Motorrad-Hochseilshows der Familie Weisheit. Viel hängt bei Volksfesten vom Wetter ab, der Herbstplärrer 2023 hatte dahingehend Glück. Alles super also? Vielleicht nicht alles, aber doch vieles, so sieht es auch die Augsburger Polizei, die nach dem Ende des Volksfestes eine insgesamt positive Bilanz zieht.

Die Besucherinnen und Besucher hätten sich "sicher auf dem Plärrer bewegen" können, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, die wie bei jeder Auflage des Volksfestes mit der speziellen Plärrerwache direkt vor Ort war. Das Sicherheitskonzept habe sich bewährt. So sei die Zahl der erfassten Straftaten im Vergleich zum letzten Frühjahrsplärrer gesunken, die Stimmung sei "durchwegs friedlich und harmonisch" gewesen. Der Ton, den die Polizei in der Mitteilung anschlägt, kann angesichts der Stellungnahme überraschen, die die Beamten erst vor einer Woche abgegeben hatten. In der Halbzeitbilanz des Volksfestes hieß es, die Polizei betrachte mit Sorge, dass Jugendliche in größerer Zahl den Plärrer dafür nutzten, sich mit anderen zu messen. Dabei komme es immer wieder zu Körperverletzungen, so die Polizei.

Dass es diese Konflikte grundsätzlich gibt, bestritten gegenüber unserer Redaktion auch weder Jugendliche vor Ort noch Streetworker, die sich mit den Jugendgruppierungen auskennen. Nach oben schnellten die Deliktszahlen deswegen allerdings offenbar nicht. Insgesamt kam es im Verlauf der zweiwöchigen Veranstaltung "nach jetzigem Stand zu rund zehn Körperverletzungsdelikten, mitunter zu Diebstählen und verbalen Auseinandersetzungen", teilt die Polizei mit, teilweise seien Jugendgruppen untereinander in Streit geraten. Im Laufe des Plärrers stellten die Beamten rund zehn Messer sicher, die etwa bei der Einlasskontrolle auffielen. "Hierbei handelte es sich meist um Trachtenmesser oder ähnliche Gegenstände, die keine waffenrechtliche Relevanz hatten", heißt es weiter.

Eine Straftat heben die Ermittler hervor: Es ist ein Fall von sexueller Nötigung, der sich am ersten Samstag auf dem Volksfest ereignete. Ein 24-Jähriger soll an dem Tag gegen 21.45 Uhr eine 15-Jährige begrapscht und ihr an die Brust gefasst haben. Die Polizei ermittelte den Verdächtigen schnell mithilfe der Videoüberwachung auf dem Gelände, die es seit dem letzten Frühjahrsplärrer gibt.

