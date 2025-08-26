Fatale Bitte auf offener Straße in Augsburg: Betrüger bringt 27-Jährige um Bargeld

Nach einem Betrug, dem eine junge Frau am Freitag in der Innenstadt zum Opfer fiel, ermittelt nun die Polizei.

Die junge Frau wurde gegen elf Uhr in der Prinzregentenstraße von einem Mann angesprochen. Der Unbekannte gab vor, er benötige Bargeld. Laut Polizei sagte er ihr, er werde ihr das Geld im Gegenzug per Onlinebanking zurückgeben.

Schließlich überreichte die Frau ihm einen niedrigen dreistelligen Betrag. Als die 27-Jährige allerdings kein Geld zurückerhielt und den bislang Unbekannten auch nicht mehr erreichte, wurde sie stutzig und informierte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2110. Die Polizei warnt vor Betrügereien, bei denen Täter die Hilfsbereitschaft anderer Menschen ausnutzen, indem sie falsche Tatsachen vortäuschen. Bei verdächtigen Feststellungen soll umgehend die Polizei informiert werden, heißt es. (ina)