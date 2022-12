Faustschlag schlägt die Falsche bewusstlos

Eine Frau hat in der Disko einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und ging K.o. Der Schlag war nicht für sie bestimmt.

Eine unbeteiligte Frau hat am Sonntagmorgen in einer Diskothek einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet in einer Diskothek in der Riedingerstraße ein 31-Jähriger mit einem bislang unbekannten Gast in Streit, infolgedessen der 31-Jährige zum Schlag ausholte - eigentlich in der Absicht, seinen Kontrahenten zu treffen.

Der Schlag verfehlte diesen jedoch und traf eine unbeteiligte 39-jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der Tanzfläche befand. Die Frau verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Sie trug leichte Verletzungen davon.

Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (att)