FCA eröffnet Pop-up-Fanshop in der City-Galerie

Nach knapp 20 Jahren hat der FCA seinen Fanshop in der Bahnhofstraße geschlossen. Jetzt eröffnet er an anderer Stelle neu.

Der Augsburger Fußball-Club eröffnet einen Pop-up Store in der City-Galerie. Das teilen der Verein und die Führung der Einkaufspassage mit. Ab dem 11. Juli bietet der FCA auf 65 Quadratmetern auf der ehemaligen Fläche von Hussel im Erdgeschoss Fanartikel und Tickets an. „Wir freuen uns sehr den FC Augsburg mit seinem Fanshop bei uns in der City Galerie zu begrüßen. Das Fußballfieber hält an, denn nach der EM ist vor der Bundesliga“, so Center-Manager Axel Haug.

Wie lange der Pop-up-Store in der City-Galerie bleiben wird, bleibt vage. Der Verein spricht vom 11. Juli als Start-Termin und den „darauffolgenden Wochen“. Ab Herbst soll dann ein neuer und offenbar langfristiger Fanshop im Herzen von Augsburg eröffnen. Der Pop-up-Shop in der City-Galerie ist von 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.