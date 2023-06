FDP für neues Stadtviertel am alten Bahngelände

Liberale kritisieren "Blockade" von Ex-Baureferent Gerd Merkle. Sie fordern auch eine bessere Anbindung des Hochfelds an den öffentlichen Nahverkehr.

Die Augsburger Liberalen sprechen sich für ein neues Stadtviertel auf dem alten Bahngelände zwischen Messe und Bahnpark aus. Es sei gut, dass der neue Baureferent Steffen Kercher die Zeichen der Zeit erkannt habe und die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Bahnbetriebswerks in Hochfeld voranbringen wolle, so FDP-Kreisvorsitzender Ralf Neugschwender. "Wir wären hier bereits deutlich weiter, wenn sein Vorgänger Gerd Merkle nicht an allen Ecken und Enden blockiert hätte."

Bereits im Kommunalwahlkampf habe sich Stadtrat Lars Vollmar gegen den Widerstand von Merkle für eine Freistellung des Geländes von Bahnbetriebszwecken eingesetzt. So sei es nun auch gekommen. Wie berichtet, sind noch nicht alle beantragten Grundstücke freigegeben, das Verfahren läuft derzeit.

FDP: Bahnpark soll Teil des neuen Stadtviertels werden

Die Stadt solle die Chance jetzt nutzen, auf der Fläche an der Firnhaberstraße gemeinsam mit dem Bahnpark ein neues Stadtviertel mit einer interessanten Mischung aus Wohnungen, Gewerbe und Kultureinrichtungen entstehen zu lassen, fordert die FDP. Für eine breite Akzeptanz sei ein Gesamtkonzept nötig. Der historische Bahnpark müsse ein Teil dieses neuen Stadtquartiers werden. Er sei ein einzigartiges bayerisches Industriedenkmal, das dem Quartier einen unverwechselbaren Charme geben könne. Parallel müsse jetzt auch in die Planungen für eine verbesserte Anbindung des Stadtteils Hochfeld an den öffentlichen Nahverkehr intensiviert werden. (eva)