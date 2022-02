FDP will Augsburger Höhmannhaus mit Privatgeld sanieren lassen

Die Liberalen schlagen vor, einen privaten Investor ins Boot zu holen, der im Höhmannhaus in Augsburg später auch Räume vermieten soll.

Die Augsburger FDP fordert eine privatwirtschaftliche Lösung, um die Sanierung des Höhmannhauses in der Maximilianstraße zu beschleunigen. Wie berichtet, hatte die Stadt vor drei Jahren zwar angekündigt, die Immobilie instand zu setzen. Bislang scheiterte dies aber am Geld. Eine ehemalige Kanzlei mit rund 300 Quadratmetern Fläche steht seitdem leer, weil sie aufgrund der Mängel nicht neu vermietet werden kann. "Es ist eine Blamage, wie die Stadt über Jahre ein Baudenkmal in bester Lage in der Maximilianstraße verfallen lässt", ärgert sich der FDP-Kreisvorsitzende Ralf Neugschwender. Dass bisher keine Lösung gefunden wurde, sei kein Ruhmesblatt der schwarz-grün geführten Stadtverwaltung.

Höhmannhaus in Augsburg muss saniert werden

Für eine zügige Sanierung des Hauses schlägt die FDP vor, im Rahmen eines Pachtvertrags einen privaten Investor mit ins Boot zu holen. Die größtenteils vorab zu leistende Pacht solle dann für eine Sanierung des Gesamtgebäudes herangezogen werden. Anschließend könnte der Investor die früher kommerziell genutzten Teile des Gebäudes über mehrere Jahrzehnte vermieten, so der Vorschlag der Liberalen. Die restlichen Flächen solle die Stadt "testamentskonform für die städtischen Kunstsammlungen nutzen".

FDP-Vorstandsmitglied Alexander Meyer, ein Rechtsanwalt, sieht hierin keinen Widerspruch zum Testament der einstigen Besitzerin Ruth Höhmann. "Im Testament heißt es ausdrücklich, dass die Wohnungen und Geschäftsräume von der Zweckbindung ausgenommen sind und weiterhin vermietet werden sollen, um mit den Einnahmen das Anwesen als Ganzes zu erhalten. " (nip/AZ)