Fehlender City-Spielplatz ist eine verpasste Chance für Augsburg

Plus Die Stadt sollte für Familien beim Innenstadtbummel zügig ein attraktives Angebot schaffen. Das Fontänenfeld auf dem Rathausplatz hat gezeigt: Bedarf ist da.

Wer sich schon einmal mit kleinen Kindern auf Einkaufstour in die Innenstadt begeben hat, dem geht es nach kurzer Zeit so ähnlich wie dem Nachwuchs: Man will es schnell hinter sich bringen. Das Anprobieren von x Paar Schuhen zählt für Kinder, zumindest bis zum Start der Pubertät, zum eher unbeliebten Zeitvertreib. Der Familien-Einkaufsbummel wird da zum Erlebnis, aber in einem anderen Sinne, als es das Stadtmarketing gerne verspricht.

Wasser-Spielplatz auf dem Augsburger Rathausplatz lockt viele an

Natürlich ging es auch früher ohne Wasserfontänen und City-Spielplatz, aber da gab es auch noch keinen Online-Handel, bei dem man die Ware nach Hause zum Anprobieren bekam. Wenn der Innenstadtbesuch zum Erlebnis werden muss, weil es nicht nur ums Einkaufen geht, sondern auch darum, etwas Besonderes zu erleben (gemeint ist keine Disneylandisierung der Innenstadt, weil ein schöner Cafébesuch auch schon etwas Besonderes sein kann), dann gilt das auch für Familien. Sie verliert man sonst als Besucher und Kunden.

