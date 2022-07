Fehlender Führerschein war für 25-Jährigen nicht das einzige Problem

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei einen jungen Mann in der Augsburger Innenstadt kontrolliert und gleich mehrere Verstöße entdeckt.

Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr, fiel einer Streife in der Innenstadt ein Auto auf, das am hinteren Kennzeichen keine Zulassungsplakette hatte. Bei der Kontrolle gab der 25-jährige Fahrer sofort zu, dass das Fahrzeug entstempelt worden sei und er auch keinen Führerschein habe.

Doch damit nicht genug: Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Polizisten Drogenutensilien. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen - unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (nist)